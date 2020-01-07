نادي الهلال السعودي يعلن رسميا تعاقده مع مد الله العليان

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع مدالله العليان، قادما من التعاون، لتكون أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكشف الهلال أن عقد اللاعب يمتد لثلاثة أعوام تبدأ اعتباره من الموسم الرياضي المقبل.

ويسعى مسؤولو الهلال لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق بحيث يتواجد لاعب مميز بالإضافة إلى محمد البريك وأمير كردي.

وبدأ العليان “25 سنة” في شباب التعاون وقد صعد لتمثيل الفريق الكروي الأول خلال عام 2014، وينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو 2020.

وخاض الظهير الأيمن الشاب العليان هذا الموسم مع نادي التعاون 13 مباراة في مختلف البطولات “الدوري والكأس والسوبر” وسجل هدفا وحيدا.

وشارك مدالله العليان بقميص الفريق الأول بنادي التعاون في 83 مباراة بمختلف البطولات وسجل 3 أهداف.

وفي هذا السياق قامت إدارة نادي التعاون بتحضير ملف شكوى ضد نادي الهلال بعد التوقيع مع اللاعب مدالله العليان.

وأشارت صحية ”الرياضية“ إلى أن إدارة التعاون استندت على بند في عقد مدالله العليان يفرض عليه انتظار عرض التجديد من التعاون حتى آخر ثلاثة أشهر

وواصل الهلال تقدمه نحو صدارة الدوري السعودي بعد أن سجل هدفين في الشوط الثاني ليفوز 3-1 على الأهلي اليوم الثلاثاء ويوجه ضربة قوية لمنافسه القادم من جدة في سباق اللقب.

وبدأ الهلال في العودة لمستواه تدريجيا بعد تعادلين متتاليين في الدوري عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية وقبلها تتويجه بطلا لآسيا للمرة الثالثة في تاريخه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ووجهت الهزيمة الثانية على التوالي لطمة قوية لآمال الأهلي في المنافسة على اللقب، وبقي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

ويخوض الهلال مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد الوحدة صاحب المركز الثالث يوم السبت القادم، بينما يلعب النصر على أرضه أمام الاتحاد المتعثر.