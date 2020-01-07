ميركاتو نادي الهلال السعودي.. ”الزعيم“ يقترب من ضم لاعب التعاون مدالله العليان

كشفت تقارير صحفية عن وصول مسؤولي نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل لاتفاق مع مدالله العليان، ظهير التعاون، للانضمام للزعيم في الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الثلاثاء، فإن الاتفاق جاء ”بعد دخول اللاعب الأشهر الستة التي تجيز له التوقيع لأي ناد“.

ويُعد الظهير الأيمن مدالله العليان صاحب الـ 25 عاما، ضمن أهداف أكثر من فريق، وخلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية سيكون متاحا لأي ناد يرغب بضمه والتوقيع معه دون الرجوع لناديه الحالي التعاون، خاصة في ظل تقديمه أداء فنيا جيدا.

وتأتي رغبة الهلال في التعاقد مع العليان، بعدما قدم اللاعب أداء رائعا رفقة نادي التعاون الموسم الماضي، حيث كان اللاعب قريبا من الانتقال لصفوف الزعيم مطلع الموسم الجاري بفرمان من الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق.

وأظهر العليان توازنا في أداء أدواره الدفاعية والهجومية، ما جعله من الأوراق الرابحة للجهاز الفني للتعاون عند الدعم الهجومي.

العليان، الذي تدرج بدءا بالفئات السنية، لعب مع الفريق الأول في البداية في مركز المحور، قبل أن يضعه البرتغالي مانويل جوميز، مدرب الفريق، في مركز الظهير الأيمن قبل ثلاثة أعوام، وكان قرارا فنيا موفقا، حيث أظهر اللاعب الكثير من الإمكانات الفنية، وأصبح الظهير الأساسي للفريق منذ ذلك الوقت.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي، مساء الثلاثاء، إذ يحتل الوصافة برصيد 24 نقطة من 11 مباراة عبر 13 جولة أقيمت له حتى الآن، ويتيح له الفوز التقدم للنقطة 27 وتقليل فارق النقاط مع النصر المتصدر إلى نقطتين فقط.