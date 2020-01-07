مارسيلو نجم ريال مدريد يوجه رسالة باللغة العربية لجماهير السعودية (فيديو)

وجه البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد، رسالة خاصة إلى الجماهير السعودية، خلال تواجده مع بعثة فريقه في المملكة لخوض غمار منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

وجاءت رسالة مارسيلو باللغة العربية، ونشرها النادي الإسباني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: ”شكرًا على ترحيبكم“.

ووصل ريال مدريد الإسباني ومواطنه فالنسيا إلى جدة في ساعة مبكرة من، صباح الثلاثاء، للمشاركة في بطولة كأس سوبر إسبانيا التي تقام في السعودية، والذي تستضيفه مدينة جدة بملعب الجوهرة المشعة و بنظامه الجديد، ويشارك فيه 4 أندية هي الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة على ”تويتر“ صور وصول الفريقين إلى جدة دون بعض اللاعبين الذين تعرضوا إلى إصابات في الأسابيع الماضية وأبرزهم البلجيكي إيدن هازارد والفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل من ريال مدريد.

وكانت كأس السوبر الإسبانية تقام من مباراة واحدة بين بطلي الدوري وكأس الملك، لكن الاتحاد الإسباني أعلن في نوفمبر الماضي عن تغيير نظامها بعد توقيع اتفاق لإقامة البطولة في السعودية لمدة ثلاث سنوات.

وسيلعب ريال مدريد أمام فالنسيا في النصف النهائي الأول، بينما سيواجه برشلونة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.

المباراة الأولى بين ريال مدريد وفالنسيا ستكون مساء الأربعاء، وبرشلونة وأتلتيكو مساء الخميس، على أن يكون النهائي يوم الأحد القادم.