نيمار يتحدث عن عام 2019 الصعب.. ويوجه رسالة لثنائي ريال مدريد

تحدث البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، عن مواطنيه رودريغو جويس وفينيسيوس جونيور، ثنائي ريال مدريد الشاب، وعن عام 2019 وكيف مر عليه بشكل صعب.

وقال نيمار، خلال تصريحاته لصحيفة ”غلوب سبورت“ البرازيلية: ”رودريغو وفينيسيوس يتمتعان بقدرات عالية، وبإمكانهما الاستمتاع بكرة القدم في أوروبا“.

وأضاف: ”لقد قضوا وقتا قصيرا (مع الريال)، وسيكتسبون المزيد من الخبرة وينضجون أكثر لاحقا، وسيصبحون أفضل مما هما عليه الآن“.

وتابع: ”الجماهير في البرازيل متعجلة، ويريدون منهم حسم المباريات، لكن التكيف صعب، وليس سهلا اللعب في مستوى عال مع أندية بحجم ريال مدريد وبرشلونة، لكن الثنائي يفعل ذلك، ويملكان النضج والشخصية“.

وأردف: ”آمل فقط أن يواصلا السير في هذا الطريق، وأن يكونا في قمة تركيزهما، ولا يتوقفان أبدًا عن الاستمتاع بكرة القدم، وسوف أدعمهما“.

وعن عام 2019، أشار نيمار: ”لقد كان عاما صعبًا، على المستوى العملي والشخصي، وحصلت على العديد من الدروس ومررت بتغييرات، وتعرضت لإصابة وكان عليّ أن أنهض مرة أخرى“.

وأوضح: ”هدفي هو الفوز بأكبر قدر ممكن من الألقاب مع باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، وفي العام الجديد، أهدافي هي الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا والفوز بكوبا أمريكا مرة أخرى، والعثور على تحديات جديدة“.

واختتم: ”باريس سان جيرمان لم يتوج بدوري الأبطال من قبل، لذا فالجميع سوف يبذلون قصارى جهدهم، ونحن نعلم أننا فريق لديه الجودة، ونأمل أن نكون في النهائي“.