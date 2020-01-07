جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على الأهلي (صورة)

واصل نادي الهلال ضغطه على النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي، بتحقيقه فوزًا ثمينًا على حساب الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة المؤجلة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، رفع نادي الهلال، رصيده إلى 27، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن النصر ”المتصدر“، مع مباراة مؤجلة، في الوقت الذي تجمد فيه الأهلي عند النقطة الثالثة والعشرين في المركز الرابع.

وفي الدقيقة 34 نجح الدوسري نفسه بتسجيل هدف التقدم للهلال، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومن خطأ دفاعي فادح في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، نجح النجم السومة بتسجيل هدف التعادل لمصلحة فريق الأهلي.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات، مع أفضلية نسبية لفريق الهلال، الذي نجح بخطف الهدف الثاني في الدقيقة 70، بواسطة أسده الفرنسي بافتيمبي جوميز.

وشهدت الدقيقة 75، لقطة جدلية بعد أن ألغى حكم المباراة، هدف لمصلحة الهلال، بحجة التسلل، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو ”الفار“.

وجاءت أخطر فرص الأهلي لتعديل النتيجة في الدقيقة 82، من خلال تسديدة صاروخية من البرازيلي لوكاس ليما، ولكنها اصطدمت بالقائم.

وقبل لحظات من نهاية المباراة، نجح اللاعب البديل علي البليهي، بتأمين النتيجة لمصلحة فريق الهلال، بتسجيله الهدف الثالث.