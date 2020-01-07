مباراة الهلال والأهلي: احتفال غريب من علي البليهي (فيديو)

احتفل علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي بطريقة عجيبة بعد إحرازه هدف فريقه الثالث في شباك أهلي جدة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز البليهي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة بعدما حول عرضية زميله محمد البريك برأسه لتستقر في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وفور إحرازه للهداف البليهي قام بالارتماء على اللوحة الإعلانية الجلدية على الأرض، ولف نفسه داخلها، ثم قام الجمهور برشه بالمياه، في احتفال يظهر للمرة الأولى على الملاعب السعودية.

وواصل الهلال مسلسل انتصاراته في الدوري السعودي، وتخطى أهلي جدة 3-1، في المواجهة التي احتضنها إستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، في مباراةٍ مؤجلة من المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى27 نقطة لينفرد بالمركز الثاني، وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، مع تبقي مواجهة مؤجلة له ستكون أمام الفيصلي.

وبقي الأهلي على رصيده السابق 23 نقطة ليبقى في المركز الرابع.