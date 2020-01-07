أهداف مباراة الهلال والأهلي.. 1-1 (فيديو)

سجل سالم الدوسري الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود ”محيط الرعب“، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ”الدوري السعودي للمحترفين“.

وفي الدقيقة 46 تعادل عمر السومة للراقي.

ويدخل الهلال اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الفيصلي، فيما يحل أهلي جدة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

وكانت مباراة الهلال ضد الأهلي قد تأجلت بسبب مشاركة ”الزعيم“ في كأس العالم للأندية التي أقيمت الشهر الماضي، والذي تأهل إليه بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.

وتواجه الهلال والأهلي 22 مرة في الدوري السعودي حقق الزعيم الفوز في 10 مواجهات، مقابل فوز الراقي في 3 مباريات، وكان التعادل حاسما لـ 9 لقاءات جمعت بينهما.

التفوق الهلالي لم يكن في مباريات الدوري فقط، بل في المواجهات التي جمعت بينهما في المباريات النهائية.

ولعب الفريقان في 13 مباراة نهائية فاز الهلال بـ9 منها، فيما فاز الأهلي بـ4 نهائيات.