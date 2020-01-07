الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي

يستضيف ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالعاصمة السعودية الرياض اللقاء المرتقب والكلاسيكو المثير بين الهلال والأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري السعودي.

وتحمل مواجهة الهلال والأهلي العديد من التفاصيل الفنية والتاريخية والصراعات الثنائية داخل المستطيل الأخضر، وهو ما تستعرضه ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري السعودي.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق فهد العتيبي وKSA SPORTS3 بصوت المعلق جعفرالصليح.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد أن خاض الفريق 11 مباراة، وحقق الهلال 7 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى هزيمة واحدة.. وسجل الهلال 34 هدفا وهو صاحب الهجوم الأقوى واستقبل 12 هدفا.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، وحقق الفريق 7 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى 3 هزائم وسجل الأهلي 23 هدفا واستقبل 11 هدفا.

وتقام المباراة الأولى بين الفريقين في عام 2020 بعد أن شهد عام 2019 خمس مواجهات بينهما وفاز الهلال 3 مرات وفاز الأهلي مرتين.

وتقابل الفريقان في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا وصعد الهلال على حسابه، كما صعد الهلال في نصف نهائي البطولة العربية الموسم الماضي وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالدوري بفوز الهلال بهدف نظيف.

الهلال وخطة لوشيسكو

فرض المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، حالة من السرية التامة على استعدادات الفريق بعد الفوز الصعب على الفيصلي في ثمن نهائي كأس الملك بركلات الترجيح.

واشتكى لوشيسكو عقب لقاء الفيصلي من نغمة الإجهاد البدني وحاول تجهيز الفريق بالصورة المطلوبة من أجل لقاء الأهلي، وتأكد غياب المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو بجانب البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خريبين وحسن كادش للإصابة، بينما شارك الثنائي عبد الله عطيف وسلمان الفرج في التدريبات مجددا قبل اللقاء.

وقال أحمد علي، مهاجم الهلال السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الهلال لديه أسلحة مهمة قادرة على حسم اللقاء، موضحا أن الفريق حصل على دفعة قوية بعد التتويج الآسيوي والأداء المبهر في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي علي آل بليهي ومحمد جحفلي ومحمد البريك وياسر الشهراني في خط الدفاع، وهو الرباعي الذي يتسم بالانسجام والتجانس ولكنه سيواجه هجوما قويا أيضا بقيادة المخضرم عمر السومة.

ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره الكولومبي غوستافو كويلار كثنائي ارتكاز، ويبني لوشيسكو أفكاره الهجومية على تحركات صانع الألعاب سباستيان جيوفينكو مع ثنائي الأطراف البيروفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري، بينما يقود الهجوم الفرنسي بافتيمبي غوميز.

الأهلي وخبرة جروس

يراهن الأهلي على خبرات مدربه السويسري كريستيان جروس، الذي أعاد التوازن للفريق بعد توليه المهمة ونجح في تحسين النتائج بشكل واضح بخلاف أنه يملك خبرات كبيرة في التعامل مع أجواء مواجهات الهلال.

ويعاني الأهلي من غيابات مهمة أيضا على رأسها الحارس محمد العويس وسعيد المولد وعبد الباسط هندي وعبد الرحمن غريب وعبد الرحمن حسون، مع شكوك بشأن جاهزية الوافد الجديد الألماني ماركو مارين ومحاولات لاستعجال البطاقة الدولية.

وقال محمد بركات، مدير منتخب مصر ولاعب الأهلي السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إنه يتمنى التوفيق بلا شك لفريقه الأسبق، موضحا أن مباريات الهلال دائما متميزة وجماهيرية وحاسمة في ملامح الصراع بين الفريقين على الألقاب.

ويعتمد جروس على تشكيلته التي تضم الحارس ياسر المسيليم وأمامه رباعي الدفاع محمد خبراني ومحمد آل فتيل في العمق ويزيد البكر ظهير أيمن والبرازيلي لوكاس ليما ظهير أيسر.. وستكون مهمة الدفاع الأهلاوي صعبة في مواجهة قدرات غوميز صاحب الأهداف التسعة هذا الموسم.

ويعول جروس على ثنائي الارتكاز البرازيلي جوزيف دي سوزا والبوسني ألفيس ساريتش وصانع الألعاب المحوري عبد الفتاح عسيري، ويعتمد المدرب السويسري على مثلث الهجوم الجزائري يوسف بلايلي ولاعب الرأس الأخضر دغانيني تفاريس والسوري عمر السومة.