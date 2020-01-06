إعلامي رياضي يثير الجدل برفضه إطلاق كلمة ”كلاسيكو“ على مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي (فيديو)

أثار الإعلامي الرياضي محمد العميري، جدلا كبيرا برفضه إطلاق مسمى ”كلاسيكو“، على المباراة التي ستجمع بين فريقي الهلال والأهلي، مساء الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود، في القمة المؤجلة من الجولة الـ 11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال العميري في تصريحات للقناة ”السعودية الرياضية“، يوم الاثنين: ”الكلاسيكو الأبرز في المنطقة على مستوى الخليج وعلى المستوى العربي هو الاتحاد والهلال، ويجب أن يكون حصريا بينهما لا غير، وعند غيرهما الأجواء تكون هادئة وأنت تتحدث عن المباراة دون وجود النشوة الجماهيرية مثلما يحدث مع مباراتي الهلال والاتحاد“.

وأضاف: ”في السنوات العشرين الأخيرة حظوة الاتحاد في المباريات التي تجمعهما لها صخب جماهير كبير جدا، ومسمى الكلاسيكو يجب أن يكون حصريا للاتحاد والهلال“.

وتابع: ”الأهلي كان مميزا عن الهلال في موسم 2016 اللي حقق فيه الدوري فقط، إذا جئنا نتكلم عن أجواء إثارة ومباراة جماهيرية فسنتكلم عنها ونلمعها ونقول كبيرة ومنتظرة ولكن حتى الآن مفيش شيء، وحتى الهاشتاغات عليهم غير نشطة“.

#رياضة_ميديا محمد العميري :

مباريات #الهلال و #الاتحاد هي التي تستحق أن نطلق عليها كلاسيكو في منطقة الخليج وحتى أيضاً على المستوى العربي ، ويجب أن يكون حصري بينهم دون غيرهم. pic.twitter.com/9LosM2xSsR — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 6, 2020

وتساءل: ”هل نطلق على الاتفاق والهلال كلاسيكو؟ بالتأكيد لا، أي كلاسيكو بارز في المنطقة العربية ما يليق غير بالهلال والاتحاد“.

والكلاسيكو يعني أحد صور التنافس بين أكبر وأبرز ناديين في الدولة، وخلافا للديربي، فإن الكلاسيكو يطلق على لقاء فريقين معينين في الدوري يحمل لقاؤهما تاريخا خاصا أو طابعا مميزا تتميز به هذه المباراة عن غيرها من المباريات.

وسجل الفريق الهلالي تفوقا كبيرا على نظيره الأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين الـ22 السابقة التي جمعتهما في الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى فريقا الهلال والأهلي 22 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز الهلال 10 مرات مقابل 3 مرات فقط للأهلي وفي 9 حالات التعادل كان سيد الموقف.

خسر الأهلي عشر مباريات وتلقى ثلاثة وثلاثين هدفا أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي أكثر من أي فريق آخر في تاريخ المنافسة لعب أمامه.

ويلتقي الفريقان، يوم الثلاثاء، بظروف مختلفة، فالهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وبحوزته 24 نقطة، أما الأهلي ففي المركز الرابع ولديه 23 نقطة.