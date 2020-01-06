تقارير: الإصابة تبعد سعيد المولد عن مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن غياب سعيد المولد، لاعب النادي الأهلي السعودي، عن مواجهة فريقه ضد الهلال، مساء الثلاثاء، بعدما داهمته الإصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

نادي الهلال يستضيف الراقي، غدا الثلاثاء، على جامعة الملك سعود، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“ السعودية فإن المولد غادر تدريب الراقي أمس الأحد، بعدما شعر بآلام في موضع إصابته في مفصل القدم، بعدما كان بدأ التعافي من التهابات المفصل، التي تعرض لها خلال مواجهة الشباب.

وأوضحت الصحيفة أن المولد دخل مران الفريق بالأمس بصورة طبيعية، لكن ازدياد الآلام أجبره على المغادرة إلى عيادة النادي، ليتأكد بشكل رسمي غيابه عن الكلاسيكو.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، بفارق خمس نقاط عن النصر صاحب الصدارة، والذي خاض 13 مباراة.

وجمع الفريق العاصمي نقاطه من الفوز في سبع مباريات، بينما تعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مباراة وحيدة.

أما الراقي فيأتي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، إذ فاز في سبع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.