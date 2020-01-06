تقارير: نادي الهلال السعودي يخطط لضم الأرجنتيني إيفر بانيغا في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي وبتوصية من المدير الفني الروماني لوشيسكو وضعت نصب أعينها ضم لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا، المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني، للتعاقد معه وضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة ”الرياض“، إن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما ينتهي تعاقده مع إشبيلية الإسباني في 30 يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يفكر جديا في الرحيل عن إشبيلية، ويدرس الموافقة على عرض الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا.

وتابعت الصحيفة حديثها بأن بانيغا الذي لعب لأتليتكو مدريد وإنتر ميلان من قبل يرفض محاولات نادي إشبيلية لإقناعه بتجديد عقده والبقاء مع النادي.

وأضافت أنه رفض أيضا عددا من العروض التي قدمتها له العديد من الأندية، بينها ناديه الأسبق بوكا جونيورز، وفيورنتينا الإيطالي، وبعض الأندية الصينية.

يذكر أن القيمة السوقية للاعب تُقدر بـ15 مليون يورو، موضحة أن إدارة إشبيلية ستبيع عقد اللاعب بنحو 7 ملايين يورو للاستفادة منه ماليا، بعد أن دخل الفترة الحرة.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة قد ربطت اللاعب بالنادي الأهلي إلا أن الأزمة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي ستقف عقبة أمام إتمام التعاقد.

وكان بانيغا قد انتقل إلى إشبيلية صيف 2017 قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي، كما أنه مثل النادي الإسباني ذاته عام 2014، بعد أن كان يحمل قميص نادي فالنسيا، ومن قبله أتلتيكو مدريد، وخاض نهائيات كأس العالم 2018م مع الأرجنتين في روسيا، حينما خرج الفريق من دور الـ16 أمام فرنسا في مباراة مثيرة انتهت بفوز أبطال العالم بنتيجة 4-3.

ويملك الهلال 7 لاعبين محترفين هم الكوري هيونغ سوو، والكولومبي غوستافو كويلار، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والإيطالي جيوفينكو، والبيروفي كاريلو، والفرنسي غوميز، والسوري عمر خربين.