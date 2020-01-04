علي البليهي يرد على أنباء تجديد عقده مع نادي الهلال السعودي

نفى علي البليهي مدافع نادي الهلال السعودي، ما تردد عن توصله لاتفاق مع الزعيم على تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020، مشيرا إلى عدم وجود أي جديد.

وقال البليهي عقب مباراة الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة: ”كل الأخبار المتداولة عن تجديد عقدي مع الهلال أو توصلي لاتفاق مع الإدارة غير صحيحة، لا جديد حتى الآن في هذا الملف“.

وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود عرض جديد من الهلال لتجديد عقد البليهي، حيث أشارت إلى أن الطرفين توصلا لاتفاق بالفعل، بل وذهب البعض للتأكيد على أن البليهي وقّع بالفعل على عقده الجديد مع الهلال.

وتعادل الهلال 2/2 مع الفيصلي في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يتجها للشوطين الإضافيين ثم ركلات الترجيح، التي ابتسمت للهلال بنتيجة 6/5.

ويلعب الهلال مع الاتفاق في دور ربع النهائي.

وعن أحداث المباراة ضد الفيصلي، قال البليهي: ”التغيير المبكر وإصابة جانج كان نقطة تحول مهمة في المباراة، بجانب ضغط المباريات، لا تنسوا أن الفيصلي لعب آخر مباراة منذ 5 أو 6 أيام فيما لعبنا نحن منذ 3 أيام وسنلعب مجددا بعد 3 أيام“.

وأضاف: ”ألف مبروك لجماهير الهلال على الفوز، ارتكبنا نحن المدافعون بعض الأخطاء، لكن نعد بأن القادم أفضل بإذن الله“.

ويشير موقع ”transfermarkt“، إلى أن البليهي البالع من العمر 30 عاما، شارك مع الهلال في 11 مباراة الموسم الحالي، بواقع 5 في الدوري السعودي و3 في كأس العالم للأندية و3 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين.