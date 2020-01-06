إعلان أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي

طرحت شركة صلة الرياضية، تذاكر مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي المؤجلة من الجولة الـ11 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء غد الثلاثاء.

وكشفت صلة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر المباراة، وجاءت بالأسعار التالية، 100 ريال للقسمين “F-D” أفراد، 150 ريالًا القسم “E” أفراد، و50 ريالًا باقي الأقسام.

???? بدأ بيع تذاكر لقاء #الهلال والأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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???? https://t.co/e2lNzlXoOf pic.twitter.com/GFKBbPg96F — صلة SELA (@SelaSport) January 5, 2020

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي الأخرى كالتالي؛ 600 ريال فضية عائلات، 800 ريال فضية أفراد وذهبية عائلات، ألف ريال ذهبية أفراد، 1500 ريال بلاتينية عائلات وأفراد، و3000 بلاتينية أفراد بلس.

وسيكون القسم “D-E-F-G” مخصصًا لجماهير الهلال أفراد، والقسم “A-H” لجماهير الزعيم عائلات، فيما تم تخصص القسم “C” لجماهير الأهلي أفراد والقسم “B” لجماهير الراقي عائلات.

وقبل مباراة الهلال والأهلي المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، ويملك مباراتين مؤجلتين، فيما يقع الراقي في المركز الرابع بـ23 نقطة.