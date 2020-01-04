ناديا الهلال والنصر يتنافسان على نجمي الشباب

كشفت مصادر إعلامية سعودية، أن ناديي النصر والهلال قد وضعا نصب أعينهما التعاقد مع نجمي الشباب والمنتخب الوطني عبدالله الحمدان وعبدالمجيد الصليهم.

ويرغب مسؤولو الهلال في ضم عبدالله الحمدان عقب تألق اللاعب مع ناديه والمنتخب الوطني مؤخرا، في حين يرغب مسؤولو النصر في ضم اللاعب عبدالمجيد الصليهم كذلك.

يذكر أن هناك 6 لاعبين من الشباب دخلوا الفترة الحرة من تعاقداتهم، والتي تتيح لهم الانتقال لأي ناد دون موافقة الشباب، واللاعبون هم: عبدالله الحمدان، عبدالمجيد الصليهم، محمد السهلاوي، حسن معاذ، فهد عازي، والحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وبتواجد خالد البلطان رئيسا للشباب ستكون هناك صعوبة لأي ناد في التعاقد مع لاعب من الشباب كان النادي بحاجة إلى خدماته؛ بسبب قدرة الرئيس على التجديد مع أي لاعب.

ويملك النصر 29 نقطة من 13 مباراة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، في حين يملك الهلال 24 نقطة في المركز الثاني لكن من 11 مباراة، بينما يملك الشباب 18 نقطة فقط من 13 مباراة في المركز التاسع.