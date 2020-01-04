الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون

يتابع عشاق الكرة السعودية والعربية مباراة السوبر السعودي المرتقبة بين النصر والتعاون، مساء اليوم السبت، الذي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالسعودية.

وفاز النصر بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي وحصد التعاون بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لتقام مواجهة مثيرة في بطولة كأس السوبر السعودي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:15 بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتنقل المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق فارس عوض وKSA SPORTS3 بصوت المعلق سمير المعيرفي.

ماذا يقول التاريخ؟

تقام الليلة النسخة السادسة من كأس السوبر السعودي التي بدأت العام 2013 وفاز حينها نادي الفتح، ثم فاز الشباب باللقب العام 2014، وحصل الهلال على البطولة العام 2015.

وفاز الأهلي بالبطولة العام 2016، كما حصل الهلال على اللقب العام 2018، ولم يفز النصر أو التعاون بالبطولة من قبل.

ويخوض التعاون البطولة لأول مرة بينما خاض النصر لقاء السوبر مرتين من قبل، العام 2014 وخسر بركلات الترجيح أمام الشباب، و2015 وخسر أمام الهلال 0/1.

وفاز النصر في آخر مباراة ضد التعاون، يوم 13 ديسمبر الماضي، وتغلب النصر 6 مرات في آخر 10 مواجهات ضد التعاون الذي فاز 3 مرات وتعادلا مرة.

انطلاقة النصر.. وخطة فيتوريا

يبحث النصر عن انطلاقة رائعة في العام الجديد 2020، بعدما أنهى الموسم الماضي فائزا بلقب الدوري السعودي متفوقا على الهلال.

ويتطلع النصر لتحقيق لقب جديد في بداية العام، مراهنا على القدرات التكتيكية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي أكد قبل اللقاء أنه يستهدف التتويج لبطولة كأس السوبر السعودي، موضحا أن المباراة ستكون صعبة أمام التعاون.

وأضاف: ”مباراة الليلة ستكون مختلفة ولها ظروف خاصة وخاصة أنه لقاء بطولة ستحسمه بعض التفاصيل؛ وهو ما يجعل النصر في قمة التركيز لتحقيق اللقب“.

ويفتقد النصر خدمات الحارسين وليد عبدالله وصالح الوحيمد والمدافع عمر هوساوي وعبدالإله العمري وعبدالرحمن العبيد ومختار علي وأيمن يحيى وأيمن الغشيان وفراس البريكان؛ بسبب ظروف الإيقاف والاستبعاد الفني.. وتلقى الحارس براد جونز تأكيدات بأحقية مشاركته في المباراة بعد طرده في لقاء الفيحاء بالدوري، خاصة أن اللوائح تقضي بإيقافه باللقاء التالي في الدوري.

ويعتمد النصر على خطة فيتوريا 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى براد جونز وأمامه البرازيلي مايكون بيريرا وعبدالله مادو حال جاهزيته التامة في قلب الدفاع، أو نواف الماس والظهير الأيمن عوض خميس والظهير الأيسر سلطان الغنام في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبدالله الخيبري وبجواره البرازيلي بيتروس ماثيوس ويلعب البرازيلي جوليانو فيكتور في دور صانع الألعاب، بينما يعتمد النصر على ثلاثي الهجوم النيجيري أحمد موسى والدويتو المغربي نورالدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله.

التعاون.. وحلم السوبر

يطارد التعاون حلم التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، ولكن الفريق لا يمر بأفضل أحواله ويحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة بالدوري، بعدما أنهى الموسم الماضي بالمركز الثالث.. وخسر الفريق آخر لقاءاته بالدوري أمام الاتفاق، كما خسر أمام أبها في الكأس؛ ما كلف المدرب البرتغالي باولو سيرجيو المدير الفني السابق فقدان منصبه.

ويقود الفريق المدرب المؤقت عبدالله عسيري، الذي أكد قبل المواجهة أن لقاء السوبر بطولة في حد ذاته وسيدخله فريقه بدافع الفوز، خاصة أن الجميع خلف الفريق سواء الإدارة أو الجماهير.

ويغيب عن الفريق المدافع إبراهيم الزبيدي، ويعتمد التعاون على تشكيلة تضم الحارس البرازيلي المخضرم اللاعب: كاسيو دوس أنغوس، وأمامه رباعي الدفاع طلال العيسى وأحمد عسيري ومدالله العليان الظهير الأيمن والبرازيلي نيلدو بيترولينا الظهير الأيسر.

ويقود الوسط لاعب بوروندي سيدريك أميسي والبرازيلي ساندرو مانويل وعبدالمجيد السواط، بينما يقود الهجوم الكاميروني القناص لياندرو تاومبا وخلفه الثنائي لاعب الرأس الأخضر هيلدون أوغوستو والبرتغالي ريكاردو ماتشادو.

وقال المدرب المصري عمرو أنور المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السعودي لشبكة ”إرم نيوز“، إن مباريات السوبر مثل أي مباريات حاسمة في بطولات تكون الفرصة متساوية بين الفريقين والدوافع قوية لحصد اللقب.

وتوقع أنور مباراة قوية ومغلقة بين الفريقين، رغم أن النصر يتفوق نظريا ولكن دافع التتويج يجعل لاعبي التعاون في قمة التركيز لمصالحة جماهيرهم وكتابة التاريخ بلقب لم يدخل خزائن النادي.