المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي: أقولها بالفم المليان وبكل تجرد ألف مبروك للهلال الوصول للعالمية (فيديو)

حرص سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، على تهنئة نظيره الهلال بوصوله للعالمية وفوزه بدوري أبطال آسيا الأخير، ردا منه على التهنئة التي جاءت من الداعمين للهلال إثر فوز ”العالمي“ بكأس السوبر السعودي على حساب التعاون.

وقال الصرامي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”بعد فوز الهلال بدوري أبطال آسيا، تحدث لي بعض الإعلاميين، عن عدم مباركة نادي النصر للهلال بالفوز، قلت لهم المعاملة بالمثل“.

وأضاف: ”ياسر القحطاني بارك للنصر بعد الفوز بكأس السوبر، الأمير الوليد بن طلال بارك للنصر وكافأه بمليون ريال، والأمير عبد الرحمن بن مساعد أحد أهم الداعمين للهلال بارك للنصر“.

وتابع: ”المعاملة بالمثل، أنا بصفتي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، أقولها بالفم المليان وبكل تجرد (ألف مبروك للهلال الوصول للعالمية والفوز بكأس آسيا وتقديم مستويات رائعة في المونديال الأخير)، اليوم فيه تنافس شديد جدا سواء داخل الملعب بين النصر أو الهلال ولكن لا يمانع هذا مباركتنا لهم“.

#الديوانيه سعود الصرامي -المتحدث الرسمي لنادي #النصر:

بالفم المليان وبكل تجرد .. ألف مبروك للهلال الوصول إلى "العالمية". pic.twitter.com/3cHLo71eWj — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 5, 2020

الميركاتو الشتوي

من جانبه، كشف سعود الصرامي، أسرار عدم دخول مجلس إدارة الفريق، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأوضح، أن النصر يملك بالفعل أفضل اللاعبين المحليين والأجانب في الوقت الحالي، وهو الممول الأول للمنتخبات الوطنية.

وأشار المتحدث باسم النصر، إلى أن السوق المحلي ضعيف للغاية، والأسعار مرتفعة على الرغم من ذلك، مشددًا على أنه لا يوجد لاعب يستحق أن ينضم إلى العالمي ويتم دفع الأموال فيهم، باستثناء الخماسي ”محمد العويس وعبدالفتاح عسيري من الأهلي، وعبدالله عطيف وسلمان الفرج وسالم الدوسري من الهلال“، وهم غير متاحين حاليًا.

وشدد الصرامي، على أن النصر، يملك كذلك 12 لاعبا معارا في الفرق الأخرى، ويقدمون مستويات فنية رائعة، ومن الممكن إعادتهم إلى الفريق، بحيث يفيدون العالمي فنيا ولن يتم دفع أي مبالغ مالية فيهم.

#الديوانيه سعود الصرامي – المتحدث الرسمي لنادي #النصر عن الميركاتو الشتوي:

السوق المحلي ضعيف والسعر عالي.. نادي النصر هو الممول للمنتخبات.. النصر يعتمد على الكيف وليس الكم.. لدى النصر "قاعدة". pic.twitter.com/r8MuHmIwB5 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 5, 2020

ويعد الفرج وعطيف والدوسري، هم أبرز لاعبي الهلال خلال الوقت الحالي، حيث قادوا فريقهم للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، والمركز الرابع في كأس العالم للأندية.

النصر توج بلقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على التعاون بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويسعى النصر الذي توج بلقب الدوري الموسم الماضي، للحفاظ على لقبه، والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا الموسم الجديد.

ويتصدر النصر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 29، بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف، والذي يتبقى له مباراتان مؤجلتان.