فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي يثير الجدل برفضه حسم مستقبله مع ”العالمي“ (فيديو)

أثارالبرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر السعودي، الجدل بين جمهور فريقه برفضه حسم مستقبله مع ”العالمي“ خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء التي ربطته بالرحيل بنهاية الموسم.

وقاد فيتوريا النصر للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بالفوز على نظيره التعاون بركلات الترجيح 5-4، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ”الجوهرة المشعة“، مساء السبت.

وبسؤال المدرب البرتغالي بشأن إمكانية استمراره مع الفريق عقب اللقاء، رد قائلا في تصريحات تلفزيونية: ”يجب علينا الاحتفال الآن باللقب الذي حققناه ثم نستعد للمباراة المقبلة المهمة، ولا مجال الآن للحديث عن ذلك الأمر“.

وأضاف: ”حققنا بطولة مهمة للغاية وفي توقيت جيد ويجب علينا الاستمتاع بما قدمنا، نحن نريد الاستمرار على نفس النهج“.

روي فيتوريا – مدرب فريق #النصر:

بطولة مهمة لنا وصعبة .. سعيدين لأنا أضفنا انجاز جديد للنصر.. ونهدي البطولة لهذا الجمهور "الشغوف" للنصر.. وما يسعدني هو أن اللاعبين أفرحوا هذا الجمهور "العظيم". ⁧#النصر_التعاون⁩

⁧#كأس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/1P3f51tdOy — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 4, 2020

وتابع: ”حققنا اللقب بسبب الترابط وقوة الإدارة وترابط اللاعبين، كنا على قدر المسؤولية وأشكر الجماهير على ما قدموه“.

وأهدى السوبر إلى الجمهور الشغوف بالنصر وكل العاملين في النادي واللاعبين حتى اللاعبين الذين كانوا ضمن صفوف الفريق السنة الماضية، وكذلك نهديه إلى إدارة النادي التي تعمل بكل اجتهاد على إنجاح الموسم.

وأكد المدير الفني لفريق النصر أن أكثر ما يسعده هو أن اللاعبين تمكنوا من إسعاد الجمهور النصراوي، وهو ما يستحق اللاعبون التهنئة عليه.

واختتم: ”سعيد للغاية بمتابعة الصحف البرتغالية لي، فهذا يعكس قوة الدوري السعودي، وتطور الكرة العربية في الآونة الأخيرة“.

وينتهي عقد فيتوريا بنهاية الموسم الجاري، في ظل التقارير التي ربطته بالرحيل عن النادي، حيث أبلغ الإدارة برغبته في تجديد عقد أكثر من لاعب محترف مثل نورالدين أمرابط وجوليانو من أجل البقاء مع الفريق.