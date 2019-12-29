غرامات بالجملة على نادي النصر السعودي عقب مباراة الفيحاء

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض غرامة مالية على النصر متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 50 ألف ريال نظير التأخير في تسليم قائمة المباراة أمام الفيحاء وتأخر الفريق إلى دخول الملعب قبل شوطي المباراة.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ السعودية في نبأ عاجل إن اللجنة قررت أيضا تغريم مساعد البرتغالي دوري فيتوريا المدير الفني للفريق 20 ألف ريال بسبب التدخين داخل الملعب.

كما قررت اللجنة تغريم الأهلي 22.500 ريال بسبب تأخر قائمة الفريق أمام الشباب في المباراة التي خسرها في الرياض بهدف نظيف.

وحول النصر تأخره بهدف أمام مستضيفه الفيحاء إلى فوز كبير 4-1 بفضل ثلاثية للمغربي عبدالرزاق حمد الله يوم السبت.

وتقدم روني فرنانديز للفيحاء بعد عشر دقائق من البداية لكن الفريق تأثر بطرد صمويل أوسو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بينما لعب النصر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد حارسه الاسترالي براد جونز.

وأدرك حمد الله التعادل للنصر في الدقيقة 73 من ركلة جزاء كانت سببا في طرد غيغي لاعب الفيحاء الذي استكمل المباراة بتسعة لاعبين ووضع سلطان الغنام النصر في المقدمة في الدقيقة 81 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بسبع دقائق جعل حمد الله النتيجة 3-1 للضيوف بتسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد تمريرة من النيجيري أحمد موسى الذي صنع للهداف المغربي هدفه الشخصي الثالث والرابع للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووسع النصر، حامل اللقب، الفارق في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة من 13 مباراة متقدما بفارق خمس نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني مقابل 16 نقطة للفيحاء بالمركز 11.