عبدالرزاق حمدالله ينال جائزة ”غلوب سوكر“ لأفضل لاعب عربي والهلال السعودي أفضل نادٍ(فيديو)

نال النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر السعودي، جائزة ”غلوب سوكر“ لأفضل لاعب عربي، التي تم تقديمها في النسخة الـ11، اليوم الأحد.

وتسلم عبدالرزاق حمدالله، الجائزة من المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو.

وحصل حمدالله، البالغ من العمر 29 عاما على الجائزة، بتفوقه على القطري أكرم عفيف مهاجم السد القطري، والسعودي سالم الدوسري، جناح الهلال السعودي، والجزائري يوسف البلايلي، جناح الأهلي السعودية، والمصري طارق حامد، لاعب الزمالك.

في حين فاز نادي الهلال السعودي بجائزة أفضل نادٍ عربي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.

ونال ليفربول جائزة ”غلوب سوكر“ لأفضل فريق في العالم للعام 2019.

وحصد النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب عربي شاب للعام 2019.

ومُنحت جائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعام 2019 للبرازيلي أليسون باكير حامي عرين ليفربول الإنجليزي، بعدما قاد الريدز للقب دوري أبطال أرووبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وتقاسم أياكس أمستردام الهولندي وبنفيكا البرتغالي بجائزة ”غلوب سوكر“ لأفضل أكاديمية للعام 2019.

في المقابل نال الويلزي ريان غيغز لاعب مانشستر يونايتد السابق، ومدرب ويلز الحالي، بجائزة أفضل مسيرة لاعب“.

وفاز مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل شريك رياضي للعام 2019.

ونال البرتغالي خورخي مينديز جائزة أفضل وكيل لاعبين للعام 2019.

وقدم حمدالله موسما استثنائيا مع النصر السعودي بعد أن سجل 35 هدفا الموسم الماضي قاد بهم العالمي للتتويج بالدوري السعودي بعد صراع مرير مع الهلال.

وأنهى عبدالرزاق حمدالله العام 2019 مسجلا 57 هدفا، ليتصدر قائمة هدافي العام الحالي، متفوقا على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، وليونيل ميسي نجم برشلونة.

وسجل حمدالله 3 أهداف (هاتريك) في فوز النصر 4/1 على الفيحاء، في الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين أمس السبت، ليتصدر حمدالله قائمة هدافي الدوري السعودي حاليا برصيد 10 أهداف، علما أنه سجل 35 هدفا الموسم الماضي.

ويحمل النصر لقب النسخة الأخيرة للدوري السعودي، فيما يعد الهلال أكثر من توج به في 15 مناسبة.