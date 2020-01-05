النادي الأهلي السعودي يتعاقد مع الألماني ماركو مارين

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميا عن التوقيع مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين، قادما من فريق ريد ستار الصربي.

وقال النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوم الأحد: ”أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين (30 عاما)، قادما من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة“.

أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين (30 عاماً)، قادماً من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة. pic.twitter.com/TOb1IsWBNu — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 5, 2020

وخاض مارين 27 مباراة رفقة فريق ريد ستار هذا الموسم، بواقع 2336 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف، فيما نجح في صناعة 11 هدفا ”أسيست“.

يذكر أن مارين سبق له وأن مثل كلا من:“تشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن الألماني، أولمبياكوس اليوناني، فيورنتينا الإيطالي، أندرلخت البلجيكي، طرابزون التركي، إشبيلية الإسباني“.