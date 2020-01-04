خالد البلطان رئيس الشباب يشن هجوما ناريا على رئيس النادي الأهلي السعودي (فيديو)

واصل خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي، إثارة الجدل والتصريحات النارية مع نظيره في الأهلي، أحمد الصائغ؛ إثر التصريحات التي أعقبت المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا، بالجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الصائغ قد رفض عقب مواجهة الفريقين، إطلاق لقب الكلاسيكو على مباراة الفريقين؛ نظرا لأن المواجهة أمام الشباب ليست جماهيرية من الطرفين.

وقال البلطان في تصريحات تلفزيونية: ”واضح أن أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي حافظ وليس فاهما، ويحاول تعليم الجماهير ويتكلم عن الكلاسيكو، ولست أنا من أطلقت على مباراتنا أمام فريقه هذا المصطلح، أحد المراسلين وصف مباراة الأهلي والشباب بالكلاسيكو وهو يتحدث معي، فوصفت المباراة بالكلاسيكو، فالتسمية لم تكن مني، وهذه دائما 3 نقاط شبه مضمونة لنا وليست لدينا أي مشكلة“.

الرئيس خالد البلطان :#الشباب يمتلك 6 دوري والأهلي يتحصل على الدوري كل 30 سنة ، وبجماهير أو بدون جماهير كعبنا عالي عليكم ، وأنت محفّظ هذا التصريح ولاتستطيع التحكم في ناديك. pic.twitter.com/ITxcfyFscu — صحيفة صدى الشباب (@Sada_alshabab) January 3, 2020

وأضاف: ”إذا كان أحمد الصائغ يرى أن مباراة الشباب والأهلي ليست كلاسيكو، فهذا يعود له وهو حر، ورسالتي له هي أن فريقي لديه بطولة قارية و6 ألقاب دوري“.

وتابع: ”في المقابل، الأهلي كل 30 عاما يحصد بطولة الدوري، فلذا نعفيك من قول كلاسيكو على مباراتنا معا، ونبعدك عنها، وهذا شرف لا يمكن أن تحصل عليه، ونجعل هذا اللقب بين الشباب والاتحاد“.

وأردف: ”جماهير الشباب أقل من الأهلي، ولكن لدينا ستة ألقاب دوري، وكعبنا عال دائما عليكم، وأفضل منكم، وبعد 90 سنة يستطيع فريقك معادلة ألقابنا بالبطولة المحلية“.

وشدد: ”أنصح أحمد الصائغ بالاهتمام بشؤون ناديه، وأريد أن أسأله، هل أنت قادر على التوقيع مع لاعب؟“.

وأتم: ”لا نهتم بالازدراء المتأصل والدائم من الأهلاويين تجاه جماهيرية الشباب، فنحن أقل جماهيرية وكعبنا عال عليهم دائما، والشباب وأبناؤه يستطيعون زيادة الجماهير“.