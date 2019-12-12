رسميًا.. لويس غارسيا مدربًا لنادي الشباب السعودي (صورة)

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده مع المدرب الإسباني لويس غارسيا لقيادة الفريق الكروي الأول بالفترة المقبلة خلفًا للأرجنتيني خورخي ألميرون، اليوم الخميس.

وسيتولى لويس غارسيا تدريب الشباب حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية النادي بالتجديد لموسم إضافي.

وخسر الشباب 3/4 أمام الرائد في الجولة الحادية عشر، ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وتولى ألميرون تدريب الشباب في يونيو الماضي لكن الفريق لم يحقق معه ما كان متوقعًا.

وسبق لغارسيا البالغ من العمر 47 عامًا أن درّب أندية ليفانتي وخيتافي وبني ياس وفياريال.