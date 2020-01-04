تقارير: إدارة نادي الاتحاد السعودي تمنح بريغوفيتش الضوء الأخضر للرحيل عن النادي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي قررت منح الصربي ألكساندر بريغوفيتش، مهاجم الفريق، حرية الانتقال لأي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ أن إدارة نادي الاتحاد منحت الضوء الأخضر لإعارة المهاجم الصربي أو بيعه نهائيا، دون تحمل النادي لأي تبعات مالية.

وتطمح إدارة الاتحاد لتوفير سيولة مالية، في ظل عدم وجود أية مبادرة لدعم النادي ماليا من قبل الأعضاء الذهبيين، خلال الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت يوم الخميس الماضي.

يُذكر أن إدارة نادي الاتحاد السابقة برئاسة المهندس لؤي ناظر في يناير الماضي كانت قد تعاقدت مع اللاعب بريجوفيتش بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف الموسم.

وفي سياق متصل، تعمل إدارة الاتحاد على ضم مدافع أجنبي جديد في يناير، خلفا للمغربي مروان داكوستا الذي فسخ تعاقده مع النادي لعدم سداد مستحقاته المالية المتأخرة.

وستشهد الأيام المقبلة بعض التغييرات في قائمة العميد، مع بداية فتح الميركاتو الشتوي خاصة بعد رحيل أكثر من لاعب أجنبي خلال الفترة الماضية، حيث من المنتظر تعويضهم بالشكل المناسب.

ويسعى الفريق بقوة للدخول ضمن المنطقة الدافئة في جدول ترتيب دوري المحترفين، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.