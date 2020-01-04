الهيئة العامة تتوعد المتجاوزين وأصحاب المصالح في الاتحاد والأهلي

أكدت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، أنها تتابع ما صدر عن الجمعيتين العموميتين، لناديي الأهلي والاتحاد، في بيان رسمي.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة، والتي يترأسها عبد العزيز بن تركي آل سعود، بيانًا ذكرت فيه:“تود الهيئة العامة للرياضة الإيضاح أنها تابعت ما صدرعن الجمعيتين العموميتين لناديي الأهلي والاتحاد، وإزاء ذلك فإنها تقوم حاليًا من خلال وكالة شؤون الرياضة والشؤون القانونية بالتحقق ودراسة ما رفع لها من مستندات ومعلومات وتقارير عن الجمعية العمومية غير العادية في الناديين“.

وأضاف بيان الهيئة:“ سنتحقق من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن مصلحة النادي، وتسعى إلى بلوغ ذلك من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب جماهير الناديين المتطلعة لاستقرار أنديتها والعمل للنجاح وتحقيق الإنجازات“.

وأردف البيان:“ في هذا الإطار فإن الهيئة تنوه إلى أن الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من لدن القيادة الرشيدة يهدف إلى الارتقاء بالرياضة في مختلف الألعاب على كافة المستويات والأصعدة، وأن كل ما تم توفيره من إمكانات للأندية الرياضية حري به أن ينعكس إيجابًا على أداء الأندية الرياضية في منافساتها، ومساهماتها بتحقيق المنجزات الوطنية في مختلف الرياضات“.

وواصل:“وفي ذات الوقت تؤكد الهيئة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسببهم بتغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة“.