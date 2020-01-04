النادي الأهلي السعودي يقترب من ضم الأرجنتيني إيفر بانيغا

أشارت تقارير صحفية أرجنتينية إلى أن النادي الأهلي السعودي اقترب من ضم إيفر بانيغا لاعب وسط إشبيلية الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الحالي، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم.

وقالت شبكة ”TycSports“ التلفزيونية الأرجنتينية إن بانيغا يمكنه مواصلة مسيرته في السعودية رغم أنه كان على رادار بوكا جونيورز خلال الأسابيع الأخيرة، لكن إشبيلية سيبيعه في حال تلقيه عرضًا سعوديًا جيدًا، خاصة أن عقده ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 31 عامًا في حال انتقاله إلى الأهلي الذي يدربه السويسري كريستيان غروس يكون قد بدأ أول تجربة له بعيدًا عن أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وخاض بانيغا نهائيات كأس العالم 2018 مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في روسيا حينما خرج الفريق من دور الـ16 أمام فرنسا في مباراة ممتعة انتهت بفوز أبطال العالم بنتيجة 4/3.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي، يوم الثلاثاء المقبل، ويسعى إلى الاقتراب من المنافسة على اللقب.

وبلغ الأهلي دور الـ8 لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه بهدف السوري عمر السومة قبل 9 دقائق من النهاية في مرمى الفيحاء في دورالـ16 يوم الخميس.

وسيلتقي الأهلي في دورالـ8 مع الوحدة الذي تأهل لهذا الدور بفوزه على ضيفه الرائد بركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة دون أهداف.