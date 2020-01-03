الهلال يتجاوز الفيصلي بضربات الترجيح ويواجه الاتفاق بدور الـ8 لكأس خادم الحرمين (فيديو)

حجز نادي الهلال السعودي مقعدا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وتغلب الهلال على مضيفه الفيصلي في الدور ثمن النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بادر الهلال بالتقدم في الدقيقة 18 عن طريق محمد البريك، قبل أن يدرك الفيصلي التعادل في الدقيقة 29 عن طريق لاعب كوراساو رولي بونيفاسيا من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واستعاد الهلال التقدم مجددا في الدقيقة 63 عبر صالح الشهري، إلا أن الفيصلي أدرك التعادل في الدقيقة 73 عن طريق محمد قاسم، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ولم تتغير النتيجة في الشوطين الإضافيين، ليتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها الهلال لصالحه بنتيجة 6-5.

وضرب الهلال موعدا في دور الثمانية مع الاتفاق الذي سحق منافسه أحد 7-1.

وأحرز التونسي نعيم السليطي هدفين بواقع هدف في كل شوط وأضاف زميله محمد مرزوق الكويكبي ثنائية في الدقيقتين 70 و79، كما هز فيليب كيس وهزاع إبراهيم الهزاع وسعد ربيعي الشباك. وأحرز محمد قاسم العنزي هدف أحد الوحيد قبل سبع دقائق من النهاية.