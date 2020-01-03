 أهداف مباراة الهلال والفيصلي.. 1/1 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة الهلال والفيصلي.. 1/1 (فيديو)

أهداف مباراة الهلال والفيصلي.. 1/1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم محمد البريك لاعب نادي الهلال بهدف في شباك الفيصلي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار منافسات دور 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

واستلم البريك بينية سحرية من كاريو وسدد بين أقدام حارس الفيصلي محرزا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وتعادل رولي للفيصلي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

ويحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفا على الفيصلي على ملعب الملك سلمان بالمجمعة.

ويأمل الهلال بقيادة مدربه مواصلة الانتصارات في المنافسات المحلية بعد اكتساحه لفريق العدالة بسباعية دون رد في الجولة 13 بدوري المحترفين.

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