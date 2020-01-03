أهداف مباراة الهلال والفيصلي.. 1/1 (فيديو)

تقدم محمد البريك لاعب نادي الهلال بهدف في شباك الفيصلي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار منافسات دور 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.
واستلم البريك بينية سحرية من كاريو وسدد بين أقدام حارس الفيصلي محرزا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 19 من الشوط الأول.
وتعادل رولي للفيصلي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.
د18’ هدف للهلال! ⚽#محمد_البريك يفتتح التسجيل#الفيصلي 0 : 1 #الهلال#الفيصلي_الهلال#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/7JvoQKRzG4
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 3, 2020
د28’ هدف للفيصلي! ⚽#رولي يعادل النتيجة#الفيصلي 1 : 1 #الهلال#الفيصلي_الهلال#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/tIhO56l5DM
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 3, 2020
ويحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفا على الفيصلي على ملعب الملك سلمان بالمجمعة.
ويأمل الهلال بقيادة مدربه مواصلة الانتصارات في المنافسات المحلية بعد اكتساحه لفريق العدالة بسباعية دون رد في الجولة 13 بدوري المحترفين.