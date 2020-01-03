كيف احتمت الجماهير من الأمطار قبل مباراة الهلال ضد الفيصلي بكأس خادم الحرمين؟ (فيديو)

هطلت الأمطار بغزارة شديدة على ملعب الملك سلمان ”المجمعة، الذي يستضيف مباراة الهلال ضد الفيصلي في إطار منافسات دور 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين

ويحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفا على الفيصلي على ملعب الملك سلمان بالمجمعة.

والتقطت كاميرا المباراة قيام الجماهير بالاختباء وراء الأعلام والرايات الكبيرة، لتجنب هطول الأمطار على رؤوسهم.

كما ظهرت مدرجات العائلات وبها رجل يحاول حماية طفله.

ويأمل الهلال بقيادة مدربه مواصلة الانتصارات في المنافسات المحلية بعد اكتساحه لفريق العدالة بسباعية دون رد في الجولة 13 بدوري المحترفين.

وأعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال عن تشكيل الزعيم لخوض مواجهة الفيصلي وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – جانغ هيون سو – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو – كويلار – كاريلو

خط الهجوم: جيوفينكو – سالم الدوسري – صالح الشهري