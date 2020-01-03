صحيفة تكشف شرط علي البليهي لتجديد عقده مع نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية مطلعة، عن أن إدارة نادي الهلال السعودي بصدد رفع عرضها المادي للاعب علي البليهي مدافع الفريق لأجل تجديد تعاقده.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية فإن البليهي اشترط الحصول على مبلغ 6 ملايين ريال في الموسم الواحد لأجل تجديد التعاقد مع الزعيم.

يذكر أن إدارة الهلال كانت قد قدمت عرضها الأول للاعب، بيد أن الأخير رفض العرض بحجة ضعف المقابل المادي علما بأن اللاعب سيدخل الفترة الحرة من عقده خلال أيام.

وكان البليهي قد انضم للهلال قادما من الفتح، حيث كانت أولى مشاركاته ابان تولى رامون دياز المهمة الفنية للنادي ومن وقتها واللاعب يشارك بصفة أساسية.

وكانت مصادر قد شددت على أن اللاعب سيوقع على تجديد تعاقده مع الهلال، وأن كل ما يحدث هو فقط محاولة لرفع المقابل المادي.

ويشير موقع ”transfermarkt“ إلى أن البليهي البالع من العمر 30 عاما شارك مع الهلال في 10 مباريات الموسم الحالي، بواقع 5 في الدوري السعودي و3 في كأس العالم للأندية ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة من 11 مباراة وبفارق 5 نقاط عن النصر الثاني الذي لعب 13 مباراة.