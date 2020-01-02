طلال الفهد: نادي الهلال تلقى دعما سعوديا ”خارج الملعب“ لتحقيق دوري أبطال آسيا (فيديو)

قال الشيخ طلال الفهد، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابق، إن نادي الهلال السعودي حقق لقب دوري أبطال آسيا مؤخرا بمجهود لاعبيه داخل الملعب وبدعم شخصيات رياضية سعودية خارج الملعب.

وشدد الفهد في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية ”شخصيات سعودية وليست غير سعودية“.

ولم يحدد الفهد المقصود بالدعم خارج الملعب الذي تلقاه نادي الهلال.

الشيخ #طلال_الفهد للإخبارية :

آسيوية #الهلال جاءت بمجهود داخل الملعب ودعم شخصيات خارج الملعب pic.twitter.com/RXSFpkxQjD — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 1, 2020

وحقق نادي الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا بفوزه على أوراوا ريدز الياباني، وشارك في كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع.

وعاد الهلال للمشاركة المحلية، حيث تعادل مع الحزم بهدف لمثله ثم اكتسح العدالة بسبعة أهداف.

وأضاف الفهد أن جميع رؤساء نادي الهلال السابقين لهم فضل في تحقيق اللقب وليس الرئيس الحالي فهد بن نافل فقط.

الشيخ #طلال_الفهد للإخبارية :

فكرة فصل الشرق عن الغرب تصب لصالح أندية الشرق pic.twitter.com/WYoUz7jTbM — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 1, 2020

وقاال رئيس اتحاد الكرة الكويتي السابق إن فصل أندية شرق آسيا عن غربها في مسابقات آسيا يصب في مصلحة أندية شرق القارة، وإن قاعدة الفصل كانت لخدمة أندية الغرب بالأساس حيث يخوضون المباريات المهمة في مناخ مناسب لهم، كما أشار إلى أن منتخبات الشرق تتقدم في تصنيف الفيفا بسبب خوضها عدد مباريات أكبر من منتخبات الغرب.

ويرى طلال الفهد أن ماجد عبدالله نجم نادي النصر السعودي السابق، هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة السعودية.