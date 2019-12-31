صحيفة: لوتشيسكو مدرب نادي الهلال يتمسك بعمر خربين ويرفض رحيله في الميركاتو الشتوي

رفض الروماني رازفان لوتشيسكو المدري الفني لنادي الهلال السعودي التفريط في المهاجم السوري عمر خربين خلال فترة الانتقالات الشتوية

وقالت صحيفة ”الرياضية“ السعودية إن الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال تمسك بالمهاجم السوري عمر خربين رغم إصابته التي ستبعده عن الملاعب فترة طويلة ورفض رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وغاب خربين عن تدريبات الهلال الأخيرة ولم يشارك أمام الحزم ثم العدالة بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية سيُبعده عن اللعب لمدة ستة أسابيع تقريبًا.

ويخضع المهاجم الدولي السوري الذي أعير خلال الدور الثاني من الموسم الماضي لبيراميدز المصري لبرنامج علاجي وتأهيلي ثم سيبدأ برنامجًا بدنيًا مكثفًا لضمان سرعة تعافيه وعودته للملاعب.

ورغم ما أثير من تكهنات بشأن نية لوتشيسكو التخلص من خربين خلال سوق الانتقالات الشتوي لعدم اقتناعه بقدراته في ظل تألق الفرنسي بافيتيمبي غوميز إلا أن المدير الفني الروماني قرر الحفاظ عليه حتى نهاية الموسم ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأنهى الهلال عام 2019 بانتصار كاسح بسبعة أهداف نظيفة على ضيفه العدالة في مباراة مؤجلة ضمن الدوري السعودي يوم الاثنين.

وقفز الهلال، بطل دوري أبطال آسيا ورابع كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر الشهر الحالي، للمركز الثاني برصيد 24 نقطة من 11 مباراة متفوقا بفارق الأهداف عن الوحدة الذي خاض مباراتين أكثر.

ويتأخر الهلال بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر الحالي وحامل اللقب الذي خاض 13 مباراة بينما ظل رصيد العدالة ثماني نقاط في المركز قبل الأخير.

أحرز غوميز ثلاثة أهداف على مدار الشوطين بينما تناوب على تسجيل باقي الأهداف نواف العابد وسيباستيان جيوفينكو وصالح الشهري وأندريه كاريو.