حقيقة اشتباك طارق كيال والأمير منصور بن مشعل (فيديو)‎

نفى الأمر الأمير منصور بن مشعل عضو الشرف الذهبي للنادي الأهلي السعودي؛ المشرف العام على فريق الكرة، ما تردد عن اشتباكه مع طارق كيال زميله في المجلس.

وقال بن مشعل في تصريحات تليفزيونية: ”طارق كيال صديقي منذ الطفولة ولا صحة لما تم تداوله عن حدوث اشتباك بيننا“.

وكانت تقارير صحفية خرجت لتؤكد وقوع اشتباك بين كيال وبن مشعل، خلال الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي، ما أدى إلى انسحاب العضو أيمن الفيلالي.

وأوضح بن مشعل: ”لم تحصل خلافات أو نقاشات حادة بالجمعية العمومية بل حدث نقاش راقي“.

وعن سبب خروج الفيلالي من الجمعية العمومية قال: ”قد يكون لظروف شخصية“.

#الدوري_مع_وليد

الأمير منصور بن مشعل – عضو الشرف الذهبي للأهلي السعودي: طارق كيال صديقي منذ الطفولة ولا صحة لما تم تداوله عن حدوث اشتباك بيننا.. لم تحصل خلافات أو نقاشات حادة بالجمعية العمومية بل حدث نقاش راقي..خروج العضو أيمن الفيلالي قد يكون لظروف شخصية. pic.twitter.com/udPFIvqR1k — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 2, 2020

من جهة أخرى ألمح الأمير منصور بن مشعل إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف أهلي جدة، بسبب الخلافات مع الإدارة الحالية برئاسة أحمد الصائغ.

وقال المشرف العام على الكرة بالأهلي: ”لا يُمكن بأي حال أن أستمر في منصبي في الأهلي لأن إدارة النادي تدخلت في عملي كمشرف.

وتابع: “ إذا استمر الوضع الحالي في الأهلي، خلال الفترة المقبلة فأنا لست مسؤولًا عما سيحدث“.

كانت الخلافات بين بن مشعل والصائغ بدأت في شهر سبتمبر الماضي، عقب اعتراض من الأول على إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعد الخسارة من الوحدة بدوري الأمير محمد بن سلمان.

#الدوري_مع_وليد

الأمير منصور بن مشعل – عضو الشرف الذهبي للأهلي السعودي: عملت المستحيل مع إدارة النادي لإصلاح الوضع ولكن الطريق مسدود.. لا أتحمل المسؤولية أمام جمهور الأهلي إن استمر الوضع الراهن.. لا يمكن أن استمر مع هذه الإدارة أو التجاوز عن الأخطاء فـ #الأهلي "أمانة". pic.twitter.com/LP6XmkjZ1Y — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 2, 2020

يذكر أن عمر السومة قاد الأهلي السعودي لتخطي الفيحاء والتأهل لدور الثمانية لكأس خام الحرمين الشريفين مساء الخميس.

وتابع السومة تمريرة عرضية من الجهة اليسرى أخفق دفاع الفيحاء في التعامل معها ليسددها اللاعب السوري مباشرة وترتطم بالقائم الأيمن وتسكن الشباك.

وسيلتقي الأهلي في دور الثمانية مع الوحدة الذي تأهل لهذا الدور بفوزه على ضيفه الرائد بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بدون أهداف.