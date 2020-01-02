عمر السومة يقود النادي الأهلي لبلوغ ربع نهائي كأس خادم الحرمين على حساب الفيحاء (فيديو)

قاد السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي فريقه إلى بلوغ الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الفيحاء، بعد أن فاز الفريق الجداوي بهدف نظيف.

وأحرز السومة هدف الأهلي الوحيد في شباك الفيحاء في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في الدور ثمن النهائي لكأس خادم الحرمين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط أداء متوسط لم يشهد أي خطورة حقيقية.

تمكن السومة من التسجيل عند الدقيقة 82 بعدما تلقى كرة عائدة من مدافع الفيحاء وسددها قوية في الشباك.

وحاول الفيحاء العودة سريعا وسنحت له فرصة تسجيل هدف التعادل حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 89، ليتقدم لها مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز ويسدد الكرة، إلا أن ياسر المسيليم تصدى لها لتنتهي المباراة بفوز فريقه بهدف نظيف.

وسيواجه الأهلي في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة الوحدة وضيفه الرائد التي ستلعب في وقت لاحق اليوم.