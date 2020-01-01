 قبل مباراة النصر ضد التعاون.. كأس السوبر السعودي يحط الرحال في جدة – إرم نيوز‬‎

قبل مباراة النصر ضد التعاون.. كأس السوبر السعودي يحط الرحال في جدة

قبل مباراة النصر ضد التعاون.. كأس السوبر السعودي يحط الرحال في جدة

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

دعا الحساب الرسمي لكأس السوبر السعودي، الجمهور لالتقاط صور مع النسخة الجديد من الكأس، الذي وصل، يوم الأربعاء، إلى جدة.

ويحتضن ستاد ”الجوهرة المشعة“، السبت المقبل، مباراة السوبر السعودي بين النصر (بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) والتعاون (بطل كأس خادم الحرمين الشريفين).

ونشر الحساب الرسمي للبطولة، عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صور كأس السوبر في شوارع جدة، وذلك قبل أيام قليلة من البطولة.

وأشار الحساب إلى أن الكأس سيتواجد في ”العرب مول“، غدا الخميس، ويوم الجمعة في ”الرد سي مول“، من الساعة 7 إلى 11 مساء.

وتعد النسخة الحالية هي السادسة لبطولة كأس السوبر، حيث يشارك النصر للمرة الثالثة في تاريخه بعدما خسر في المرتين السابقتين، فيما يشارك التعاون للمرة الأولى في تاريخه.

ويبقى الهلال هو الأكثر تتويجا بالبطولة بعدما حقق اللقب عامي 2015 و2018، على حساب كل من النصر والاتحاد على الترتيب.

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