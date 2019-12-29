قبل مواجهة نادي النصر في السوبر السعودي.. التعاون يلغي عقد مدربه باولو سيرجيو

أعلن نادي التعاون السعودي، اليوم الأحد، رسميا، إنهاء عقد المدرب البرتغالي باولو سيرجيو، وطاقمه المساعد.

وقال التعاون في بيان نشره على حسابه في موقع ”تويتر“، إن فك الارتباط مع سيرجيو وطاقمه جاء بالتراضي بين الطرفين، مقدما الشكر للجهاز الفني على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

ويأتي فك الارتباط بين الطرفين بعد خسارة التعاون أمام الاتفاق في الجولة الـ13 من الدوري أمام الاتفاق، وقبيل خوض لقاء السوبر أمام النصر.

???? #التعاون يُلغي عقد البرتغالي ”باولو سيرجيو“ بالتراضي بين الطرفين .. pic.twitter.com/lXIpOI2dmt — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) December 29, 2019

وأوضح التعاون أنه قرر تكليف عبدالله عسري، مساعد المدرب، لقيادة تدريبات الفريق ويساعده مدرب الناشئين أمين عمرالنور ومدرب الحراس مجدي عابد، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

ويحتل التعاون المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، حصدها من 7 انتصارات وتعادل وحيد و5 خسائر.

ويلعب التعاون مع النصر، متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، يوم السبت المقبل، الرابع من يناير 2020، في كأس السوبر السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يشار إلى أن التعاون احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، 2018/2019، وأحرز لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على الاتحاد 2/1 في المباراة النهائية، علمًا أنه أطاح بالشباب والوحدة بعدما فاز على كل منهما 3/0، في حين اكتسح منافسه الهلال 5/0 في نصف النهائي.