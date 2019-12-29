وكيل برونو أوفيني يعقد مهمة نادي الاتحاد السعودي لضم مدافع النصر الأسبق

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي أن وكيل أعمال اللاعب برونو أوفيني قد صعّب المهمة على مسؤولي الاتحاد في سعيهم لضم مدافع النصر الأسبق.

وبحسب تلك المصادر فإن وكيل اللاعب قد اشترط الحصول على قيمة الدفعة الأولى من مبلغ الانتقال كاملا دون تقسيط أي شيء.

كما طالب وكيل اللاعب بتوقيع مسؤولي الفريق على تعهدات بضمان عدم تأخر مستحقات اللاعب سواء رواتب أو مكافآت.

ويحتل نادي الاتحاد حاليا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة من 13 مباراة خاضها الفريق إلى الآن.

وكان برونو، البالغ 28 عاما، ارتدى قميص نادي النصر خلال الفترة من 2016 حتى 2019 وساهم في تتويج العالمي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي 2018/19.

وانتقل البرازيلي برونو أوفيني للعب في صفوف الوكرة خلال فترة انتقالات صيف 2019 ويمتد عقده مع الفريق حتى الـ30 من يونيو 2020.

يذكر أن برونو قد مثل عددا من الأندية البرازيلية في بداية مسيرته أبرزها ساو باولو وذلك قبل الانتقال إلى توتنهام هوتسبر ونابولي الإيطالي وأيضا لعب فترة مع سانتوس البرازيلي.