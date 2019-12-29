برونو أوفيني لاعب النصر السابق على رادار نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي الاتحاد السعودي لضم البرازيلي برونو أوفيني، لاعب الوكرة القطري الحالي والنصر السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “المدينة” السعودية، فإن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد دخلت في مفاوضات جادة مع أوفيني، والذي لا يمانع في ارتداء قميص العميد في الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة الاتحاد للتعاقد مع مدافع أجنبي قوي لتعويض رحيل المغربي الدولي مروان دا كوستا الذي طلب فسخ عقده مع النادي.

ويحتل نادي الاتحاد حاليا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة من 13 مباراة خاضها الفريق إلى الآن.

وكان برونو، البالغ 28 عاما، ارتدى قميص نادي النصر خلال الفترة من 2016 حتى 2019 وساهم في تتويج العالمي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي 2018/19.

وانتقل البرازيلي برونو أوفيني للعب في صفوف الوكرة خلال فترة انتقالات صيف 2019 ويمتد عقده مع الفريق حتى الـ30 من يونيو 2020.

يذكر أن برونو قد مثل عددا من الأندية البرازيلية في بداية مسيرته أبرزها ساو باولو وذلك قبل الانتقال إلى توتنهام هوتسبر ونابولي الإيطالي وأيضا لعب فترة مع سانتوس البرازيلي.