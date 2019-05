برونو أوفيني يودع نادي النصر السعودي برسالة عاطفية (صورة)

ودع النجم البرازيلي برونو أوفيني جماهير نادي النصر السعودي، برسالة مؤثرة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وكتب أوفيني على ”تويتر“: ”ليس من السهل أن نقول وداعًا.. ولكني أريد فقط أن أقول شكرًا للجميع في نادي النصر، لقد كان رائعًا لمدة 3 سنوات معًا، تركت الكثير من العاطفة داخل الملعب، لقد بذلت قصارى جهدي دائمًا، هذا القميص في قلبي للأبد“.

وانضم أوفيني، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى النصر، في أغسطس 2016، قادمًا من نابولي الإيطالي، بعقد لمدة 3 سنوات.

وشارك أوفيني مع النصر في 78 مباراة، وكان أبرزها أمام الهلال عندما سجل هدفين في فوز النصر 3/2 في 29 مارس الماضي، ليسهم فيما بعد بفوز نادي النصر بلقب الدوري السعودي للموسم 2018/2019، برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال الوصيف.

It’s not easy to say goodbye… but I just want to say thank you for everyone from @AlNassrFC , it was amazing 3 years together, a lot of passion left inside the pitch, I tried my best always when I put this shirt, forever in my heart. ???????? pic.twitter.com/sIaLDhLmOT

— Bruno Uvini (@brunouvini34) May 29, 2019