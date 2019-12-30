ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على العدالة (صورة)

اكتسح نادي الهلال منافسه العدالة في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، على استاد جامعة الملك سعود، بنتيجة 7/0 في الجولة العاشرة (مؤجلة) من الدوري السعودي للمحترفين.

وأنهى الهلال النصف الأول من المباراة متفوقا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها نواف العابد وسيباستيان جيوفينكو، وبافيتيمبي غوميز (هدفين).

وسجل الهلال 3 أهداف في الشوط الثاني بتوقيع بافيتيمبي غوميز وصالح الشهري وآندري كاريلو، ليحقق أكبر فوز له في الموسم الحالي، علما أنه اكتسح الرائد 5/0 في الجولة الثانية.

وسجل الهلال 34 هدفا في الدوري السعودي الموسم الحالي، وهو الأقوى هجوميا.

ورفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 5 نقاط عن النصر متصدر جدول الترتيب، لكن الهلال لعب 11 مباراة، مقابل 13 مباراة للنصر.

وفي المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي يأتي الوحدة ويملك نفس رصيد الهلال (24 نقطة)، لكن من 13 مباراة، وفي المركز الرابع يأتي الأهلي برصيد 23 نقطة من 12 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال 7/0 على العدالة:

1. النصر 29 نقطة من 13 مباراة.

2. الهلال 24 نقطة من 11 مباراة، والوحدة 24 نقطة من 13 مباراة.

3. الأهلي 23 نقطة من 12 مباراة، وأبها والرائد ولكل منهما 23 نقطة من 13 مباراة لكل منهما.