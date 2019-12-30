نادي الهلال يكتسح العدالة ويرتقي للمركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

عاد نادي الهلال إلى طريق الانتصارات، بعد فوزه الكبير بنتيجة 7/0 على منافسه العدالة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة (مؤجلة) من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد جامعة الملك سعود.

وأنهى الهلال الشوط الأول متفوقا 4/0، سجلها نواف العابد في الدقيقة 15، والفرنسي بافيتيمبي غوميز (هدفين)، في الدقيقتين 28 و40، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 34.

وعاد غوميز وسجل الهدف الثالث له (هاتريك)، والخامس للهلال في الدقيقة 57.

ووقع صالح الشهري الهدف السادس للهلال في الدقيقة 84، في حين اختتم آندري كاريلو السباعية في الدقيقة 90.

وسقط الهلال في فخ التعادل المخيب مع الحزم في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ليستعيد توازنه بفوز كاسح على العدالة اليوم الإثنين.

وحقق الهلال الفوز السابع، مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة في الدوري السعودي، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني مع الوحدة، وبفارق 5 أهداف عن النصر، متصدر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة من 13 مباراة.

وبإمكان الهلال أن يتصدر جدول الترتيب حال فوزه في مباراتيه المؤجلتين.

#الهلال_العدالة

هدددددددددددددددددددددددددددددف الهلال الأول “ نواف العابد “ HD حـسابـي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/Hp8R5QeBhZ — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20025) December 30, 2019