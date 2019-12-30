ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك بافيتيمبي غوميز في مباراة الهلال ضد العدالة (صورة)

سجل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في المباراة التي تجمع ناديه الهلال مع العدالة، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف غوميز الهدف الثاني له في المباراة والرابع للهلال.

وجاء الهدف الأول لغوميز من ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 28، في حين جاء الهدف الثاني لغوميز في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلا فشل لاعبي العدالة في تشتيت الكرة.

وعزز غوميز تقدم الهلال بالهدف الخامس، والثالث له (هاتريك) في الدقيقة 57.

ورفع غوميز رصيده إلى 9 أهداف في الدوري السعودي، ويحتل المركز الثاني على قائمة الهدافين بفارق هدف عن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر الذي سجل 10 أهداف.

وفي المركز الثاني يأتي البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال وسجل 8 أهداف، ثم يأتي آندريا ماستينور لاعب العدالة مع دجانيني تافاريس لاعب الأهلي، وروني فرنانديز لاعب الفيحاء، ورومارينيو لاعب الاتحاد، ولكل منهم 7 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي حتى الآن:

1. عبدالرزاق حمدالله، النصر، 10 أهداف.

2. بافيتيمبي غوميز، الهلال، 9 أهداف.

3. وكارلوس إدواردو، الهلال، 8 أهداف.

4. آندريا ماستينور (العدالة)، ودجانيني تافاريس (الأهلي)، وروني فرنانديز (الفيحاء)، ورومارينيو (الاتحاد)، ولكل منهم 7 أهداف.