 أهداف مباراة الهلال ضد الفيحاء.. 3/0 للزعيم (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة الهلال ضد الفيحاء.. 3/0 للزعيم (فيديو)

أهداف مباراة الهلال ضد الفيحاء.. 3/0 للزعيم (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل نواف العابد الهدف الأول لنادي الهلال في المباراة التي تجمعه مع الفيحاء في الجولة العاشرة (مؤجلة) من الدوري السعودي للمحترفين، في حين أضاف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 28.

ووقع سيباستيان جيوفينكو الهدف الثالث للهلا في الدقيقة 34.

ويملك الهلال 21 نقطة من 10 مباريات في المركز السابع، مقابل 16 نقطة للفيحاء من 13 مباراة في المركز الحادي عشر.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 29 نقطة من 13 مباراة.

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