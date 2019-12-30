أهداف مباراة الهلال ضد الفيحاء.. 3/0 للزعيم (فيديو)

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الهلال يملك 21 نقطة من 10 مباريات في المركز السابع مقابل 16 نقطة للفيحاء من 13 مباراة في المركز الحادي عشر.