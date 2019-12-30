أهداف مباراة الهلال ضد الفيحاء.. 3/0 للزعيم (فيديو)

سجل نواف العابد الهدف الأول لنادي الهلال في المباراة التي تجمعه مع الفيحاء في الجولة العاشرة (مؤجلة) من الدوري السعودي للمحترفين، في حين أضاف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 28.
ووقع سيباستيان جيوفينكو الهدف الثالث للهلا في الدقيقة 34.
ويملك الهلال 21 نقطة من 10 مباريات في المركز السابع، مقابل 16 نقطة للفيحاء من 13 مباراة في المركز الحادي عشر.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 29 نقطة من 13 مباراة.
#الهلال_العدالة
هدددددددددددددددددددددددددددددف الهلال الأول “ نواف العابد “ HD
حـسابـي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/Hp8R5QeBhZ
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20025) December 30, 2019
#الهلال_العدالة
هدددددددددددددددددددددددددددددف الهلال الثاني “ غوميز “ HD
حـسابـي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/hPDHfW2Hc2
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20025) December 30, 2019
#الهلال_العدالة
هدددددددددددددددددددددددددددددف الهلال الثالث “ جوفينكو “ HD
حـسابـي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/ZMpHczMSu6
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20025) December 30, 2019