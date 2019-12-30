ميركاتو نادي الاتحاد السعودي.. اتفاق نهائي مع ليوناردو جيل وأوفيني

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي لاتفاق نهائي مع الثنائي الأرجنتيني ليورناردو جيل والبرازيلي برونو أوفيني لضمهما في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، فإن “ نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق نهائي مع الأرجنتيني ليورناردو جيل لاعب وسط روزاريو الأرجنتيني، وسيتم التوقيع بعد اجتياز الفحص الطبي“.

وأضاف: ”كما توصل مسؤولو العميد لاتفاق مع البرازيلي برونو أوفيني مدافع الوكرة القطري الحالي والنصر السعودي السابق للدفاع عن ألوان الاتحاد بدءا من الميركاتو الشتوي. تم الاتفاق وبقيت تفاصيل تعاقدية فقط“.

ويجيد ليوناردو اللعب في مركز خط الوسط، وقد انتقل لصفوف روزاريو سنترال في صيف 2017، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2021.

وشارك النجم الأرجنتيني صاحب الـ28 عاما، مع روزاريو سنترال في 15 مباراة، وسجل هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة خلال موسم 2019/20.

وأشارت تقارير إلى أن أول مباراة سيشارك فيها ليوناردو جيل مع الاتحاد، ستكون أمام النصر، بالجولة الـ14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يوم الـ 10 من يناير المقبل.

بينما ارتدى برونو، البالغ 28 عاما، قميص نادي النصر خلال الفترة من 2016 حتى 2019 وساهم في تتويج العالمي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي 2018/19.

وانتقل برونو للعب في صفوف الوكرة خلال فترة انتقالات صيف 2019 ويمتد عقده مع الفريق حتى الـ30 من يونيو 2020.

يذكر أن برونو قد مثل عددا من الأندية البرازيلية في بداية مسيرته أبرزها ساو باولو وذلك قبل الانتقال إلى توتنهام الإنكليزي ونابولي الإيطالي وأيضا لعب فترة مع سانتوس البرازيلي.

ويحتل نادي الاتحاد حاليا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة من 13 مباراة خاضها الفريق إلى الآن.