التشكيلة المتوقعة لمباراة الهلال ضد العدالة اليوم في الدوري السعودي

يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره العدالة، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة، والمؤجلة بين الفريقين، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الهلال والعدالة على أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود في الدوري السعودي.

ويحتل نادي الهلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

وكان الهلال قد تعادل في مباراته الماضية أمام الحزم بهدف لمثله، فقد أنقذ الإيطالي سيباستيان جيوفينكو فريقه من الخسارة بعد أن سجل هدفا في الوقت القاتل، بينما خسر العدالة من نادي الرائد بنتيجة هدف دون رد بالجولة الثالثة عشرة.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي حاليا برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، وبقي الأهلي في المركز الثالث بعد خسارته أمام الشباب برصيد 23 نقطة.

وحل نادي أبها بالمركز الرابع برصيد 23 نقطة، بينما جاء الرائد خامسا برصيد 23 نقطة، وحل التعاون بالمركز السادس برصيد 22 نقطة، وجاء الهلال سابعا برصيد 21 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الهلال والعدالة في تمام الساعة 04:55 بتوقيت القاهرة، و05:55 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD، بتعليق فارس عوض.

التشكيل المتوقع للهلال ضد العدالة كالآتي:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار – كنو – سالم الدوسري.

خط الهجوم: سيباسيتان جيوفينكو – كاريلو – بافيتيمبي غوميز.