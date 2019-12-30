ناقد رياضي سعودي: عبد الرزاق حمد الله نجم نادي النصر أفضل من ميسي (فيديو)

أثار سالم العثمان، عضو مجلس إدارة نادي النصر السعودي السابق، جدلا بعد تصريحه بأن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، في عام 2019.

وقال العثمان، خلال حلوله ضيفا على قناة ”الرياضية السعودية“، مساء الأحد: ”حمدالله هداف 2019 محرزا 57 هدفا، ومن وجهة نظري هو أفضل لاعب في العالم لعام 2019، وبالنسبة لي هو أفضل من ميسي“، وهو الأمر الذي اعترض عليه أحد ضيوف برنامج ”الديوانية“، الذي سخر من الأمر وقال: ”هناك آخرون يقولون إن يوسف الثنيان -أيضا- أفضل من ميسي“، لكن مقدم البرنامج رفض السخرية من رأي العثمان.

#الديوانيه سالم العثمان:

حمدالله أفضل لاعب في العالم.. أفضل حتى من "ميسي"#حمدالله_افضل_لاعب_عربي pic.twitter.com/Vqf3GEeCfY — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 29, 2019

وأضاف العثمان: ”يعجز اللسان عن وصف حمدالله، في الموسم الاستثنائي الماضي حقق هداف الدوري، وحاليا هداف العالم سجل 3 سوبر هاتريك، خلص كل الألقاب ويعجز اللسان عن وصفه، ونقول له شكرا أنك بالدوري السعودي“.

وأنهى عبدالرزاق حمدالله عام 2019 كأفضل هداف في العالم برصيد 57 هدفا، حيث تفوق على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ صاحب الـ 54 هدفا.

بينما احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثالث برصيد 50 هدفا فيما احتل نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي المركز الرابع برصيد 44 هدفا.

وأخيرًا في المركز الخامس يأتي رحيم ستيرلينغ لاعب فريق مانشستر سيتي برصيد 41 هدفا، ثم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال برصيد 39 هدفا.

وحصد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مساء الأحد، جائزة أفضل لاعب في الدوريات العربية لعام 2019، خلال حفل توزيع جوائز ”غلوب سوكر“ العالمية، في مدينة دبي.

وساهم حمد الله في تتويج فريقه النصر بلقب بطل الدوري السعودي، إلى جانب تتويجه بلقب هداف العالم في عام 2019، برصيد 57 هدفا.

وتفوق حمد الله على كل من طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك، وأكرم عفيف الذي ساهم في حصول منتخب قطر على بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 التي أقيمت في الإمارات، والحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا لهذا العام، وسالم الدوسري الحاصل على لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي، ويوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي والذي توج مع ناديه السابق الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا ومع منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

اللاعب الأفضل عربياً يتحدث من دبي بعد تتويجه بالجائزة @Hamedallah_9 ????????#حمدالله_افضل_لاعب_عربي ???? pic.twitter.com/3me2OaDsDk — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 29, 2019

كما يتصدر النجم المغربي قائمة هدافي النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي، برصيد 10 أهداف ليتربع على عرش الهدافين، متفوقا بفارق ”هدفين“ على كارلوس إدواردو مهاجم الهلال صاحب الـ 8 أهداف.

رسمياً

نجم #العالمي عبدالرزاق حمدالله @Hamedallah_9 يتوّج بجائزة ( غلوب سوكر ) كأفضل لاعب عربي في 2019 ????????????#حمدالله_افضل_لاعب_عربي pic.twitter.com/9UPXX7cN4C — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 29, 2019

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، متفوقا بفارق خمس نقاط على الوحدة صاحب الوصافة.