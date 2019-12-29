عبدالرزاق حمدالله يتفوق على جميع منافسيه في الدوري السعودي

كشفت الأرقام تفوقا جديدا للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر السعودي.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن عبدالرزاق حمدالله أكثر لاعب سجل 3 أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة، في الدوري السعودي، منذ انتقاله إلى النصر، في سبتمبر 2018، قادما من الريان القطري.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ أن حمدالله، البالغ من العمر 29 عاما، سجل 5 مرات ”هاتريك“، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري السعودي منذ سبتمبر 2018.

5- سجل عبد الرزاق حمد الله ثلاثيات ”هاتريك“ أكثر من أي لاعب آخر في دوري المحترفين السعودي منذ أول مباراة له في المنافسة في سبتمبر 2018 (5). تسيد. — OptaArabi (@OptaArabi) December 29, 2019

وأنهى عبدالرزاق حمدالله العام 2019 مسجلا 57 هدفا، ليتصدر قائمة هدافي العام الحالي، متفوقا على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، وليونيل ميسي نجم برشلونة.

وسجل حمدالله 3 أهداف (هاتريك) في فوز النصر 4/1 على الفيحاء، في الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين، أمس السبت.

وبهذه النتيجة يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوحدة، فيما ارتقى أبها للمركز الرابع برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف خلف أهلي جدة، في حين تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع، وضمك عند 7 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

ويتصدر حمدالله قائمة هدافي الدوري السعودي حاليا برصيد 10 أهداف، علما أنه سجل 35 هدفا الموسم الماضي.

ويحمل النصر لقب النسخة الأخيرة للدوري السعودي، فيما يعد الهلال أكثر من توج به في 15 مناسبة.

ومباراة الفيحاء هي الأخيرة للنصر في عام 2019، ليلحق حمدالله بكل من ميسي ومبابي وليفاندوفسكي، الذين أنهوا لقاءاتهم منذ الأسبوع الماضي.

وفيما يلي قائمة أكثر 5 لاعبين تسجيلا للأهداف في 2019:

1- المغربي عبدالرزاق حمدالله، النصر، 57 هدفا.

2- البولندي ليفاندوفسكي، بايرن ميونخ الألماني، 54 هدفا.

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي، برشلونة الإسباني، 50 هدفا.

4- الفرنسي كيليان مبابي، باريس سان جيرمان الفرنسي، 44 هدفا.

5- الأرجنتيني جيرمان كانو، إندبيندينتي الكولومبي، 41 هدفا.