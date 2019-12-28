إثر ”هاتريك“ مباراة النصر والفيحاء.. عبدالرزاق حمدالله ينهي 2019 متصدرا قائمة هدافي العالم

بفضل ثلاثية رائعة في مباراة النصر والفيحاء، تصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر، قائمة هدافي العالم لعام 2019 بـ57 هدفا، بعد أن قاد فريقه إلى تجاوز مضيفه الفيحاء بتسجيله ”هاتريك“، لينتهي اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بفوز نصراوي 4-1، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة، يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق خمس نقاط عن الوحدة، فيما ارتقى أبها للمركز الرابع برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف خلف أهلي جدة.

بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع، وضمك عند 7 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

ويحمل النصر لقب النسخة الأخيرة للدوري السعودي، فيما يعد الهلال أكثر من توج به في 15 مناسبة.

وتفوق حمدالله على نجوم عالميين، أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ.

ومباراة الفيحاء هي الأخيرة للنصر في عام 2019، ليلحق حمد الله بكل من ميسي ومبابي وليفاندوفسكي، الذين أنهوا لقاءاتهم منذ الأسبوع الماضي.

وأحرز النجم المغربي، الذي انضم إلى النصر في صيف 2018، 57 هدفا في 38 لقاء خلال عام 2019 فقط، وذلك في مختلف المسابقات.

وانقسمت أهداف حمد الله في العام الحالي على 40 هدفا في الفترة من يناير حتى مايو 2019 – أي الموسم الماضي – و17 هدفا في الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2019 – أي الموسم الحالي.

وتفوق حمد الله بذلك على ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الذي أحرز 54 هدفا أيضا، ولكن في 59 مباراة مع منتخب بلاده وناديه.

وجاء في المركز الثالث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، الذي أحرز 50 هدفا خلال 2019، وهي المرة التاسعة في آخر 10 سنوات التي يهز فيها شباك المنافسين بخمسين هدفا أو أكثر في سنة واحدة.

قائمة أكثر 5 لاعبين تسجيلا للأهداف في 2019:

1- المغربي عبدالرزاق حمد الله ”النصر“: 57 هدفا.

2- البولندي ليفاندوفسكي ”بايرن ميونخ الألماني“: 54 هدفا.

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي ”برشلونة الإسباني“: 50 هدفا.

4- الفرنسي كيليان مبابي ”باريس سان جيرمان الفرنسي“: 44 هدفا.

5- الأرجنتيني جيرمان كانو ”إندبيندينتي الكولومبي“: 41 هدفا.