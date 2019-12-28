جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي النصر على الفيحاء (صورة)

حول نادي النصر تأخره أمام مضيفه الفيحاء، لفوز بنتيجة 4-1، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 13 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

رباعية النصر حملت توقيع عبدالرزاق حمدالله ”هاتريك“، وسلطان الغنام، فيما أحرز هدف الفيحاء، روني فيرنانديز.

وارتفع رصيد النصر إلى 29 نقطة في صدارة البطولة، بينما تجمد رصيد الفيحاء إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

وشهد اللقاء 3 بطاقات حمراء، حصل عليها كل من: صامويل أوسو وأدميلسون دياز ”الفيحاء“، وبراد جونز ”النصر“، في الدقائق 43 و70 و65.

*ثلاثية بقير

وفي مباراة أخرى، فاز أبها 3-2 على ضيفه ضمك بفضل ثلاثية للتونسي التونسي سعد بقير بينما سجل هدفي ضمك محمد أبو سبعان والبرازيلي جورج فيليبي في الدقيقتين 66 والرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتفع رصيد أبها إلى 23 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن الأهلي الذي سيلتقي في وقت لاحق مع الشباب بينما ظل ضمك في ذيل الترتيب بسبع نقاط من 13 مباراة.