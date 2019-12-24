طرد مشجع لنادي الهلال قبل مباراة النصر ضد ضمك بكأس خادم الحرمين (فيديو)

تناقلت جماهير نادي النصر السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو لطرد مشجع لنادي الهلال تواجد في مدرجات الفريق قبل مباراة ضمك، بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وظهر في الفيديو الجماهير وهي تطالب أحد الشباب المنتمين إلى الهلال بالخروج من ملعب المباراة.

وانتهت المباراة التي جمعت النصر بضمك في مباريات دور الـ 16 من بطولة الكأس بفوز الأول بأربعة أهداف لهدفين في مباراة شهدت ريمونتادا نصراوية.

وكان ضمك البادئ بالتسجيل لهدفين قبل أن ينتفض النصراويون ويحرزون أربعة أهداف ليعلن الفريق تأهله للدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جهة أخرى كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أن إدارة الفريق تحضر لفترة انتقالات شتوية ساخنة، وذلك بعد أن تكفل شرفي داعم للنادي بصفقة انتقال لاعبين محليين.

وأشارت المصادر إلى أن نادي النصر ينتظر دخول عدد من اللاعبين فترة الـ6 أشهر الحرة للشروع في المفاوضات تجنبا لدفع مبالغ مالية ضخمة لأنديتهم، ومن أبرز الأسماء التي ارتبطت بالنصر مؤخرا لاعب الشباب عبدالمجيد الصليهم الذي لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه الشباب من أجل تجديد عقده.

كذلك تخطط الإدارة للتفاوض مع حارس مرمى محلي مميز لتعويض النقص الواضح في هذا المركز، إذ لا يتواجد سوى الأسترالي براد غونز ومعه الحارس البديل وليد عبدالله المصاب في الوقت الحالي.