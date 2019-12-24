عبدالرزاق حمد الله يقود النصر السعودي لتخطي ضمك والصعود لدور الـ8 لكأس خادم الحرمين (فيديو)

أحرز عبد الرزاق حمد الله ثلاثة أهداف، ليحول تأخر النصر بهدفين أمام ضمك إلى الفوز 4-2 ويقود الفريق إلى دور الثمانية في كأس ملك السعودية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأحرز مازن أبو شرارة ثنائية ضمك في الدقيقتين 37 و44 قبل أن يقلص المغربي حمد الله النتيجة عبر ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأدرك يحيى الشهري التعادل للنصر في الدقيقة 76 بتسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر قبل أن تسكن شباك ضمك.

وعاد حمد الله ليضع النصر في المقدمة عبر ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 83، وبعدها بدقيقة واحدة جعل النتيجة 4-2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ولعب ضمك، متذيل ترتيب دوري المحترفين، بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد مهند النجعي.